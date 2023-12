Mietta racconta la bulimia | «Rifiutavo il mio corpo e avevo un rapporto compulsivo con il cibo»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, la cantante ha parlato di un periodo buio della sua vita e di come è riuscita a uscirne

Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 dalle ore 14.00 alle ... (funweek)

Ospite a La volta buona, Mietta , oggi 54 anni, ha racconta to di aver sofferto di bulimia . Alle telecamere di Rai 1 la cantante, al secolo Daniela ... (news.robadadonne)

''Dopo la gravidanza è successo questo'': Aurora Ramazzotti mostra la ricrescita asimmetrica dei capelli

Tags: auroraramazzotti auroraramazzotticapelli auroraramazzottidopogravidanza auroraramazzottigravidanza auroraramazzottiricrescitacapelli gossip Articolo precedente La cantantela ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 21 dicembre

21.20 UN NATALE SPETTACOLARE Regia John Putch con Ginna Claire Mason, Derek Klena, Sara Gallo, USA 2022, Commedia New York, Natale 1958. Il film inizia con il racconto di un episodio del passato che ...

Chi è Davide Tagliapietra, il braccio destro di Gianna Nannini ed ex compagno di Mietta

Davide Tagliapietra è un chitarrista e compositore nonché ex compagno della cantante Mietta. Nato a Venezia il 20 marzo del 1976. Il debutto di Davide Tagliapietra, ex compagno di Mietta, come turni ...