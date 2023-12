Meteo a Natale | l’esperto in esclusiva | “Ecco cosa ci attendiamo”

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Mattia Gussoni,rologo de Il.it, ina nostri microfoni sul: “Saranno giorni anomali rispetto al periodo”. Ilè ormai alle porte e molti italiani sono in attesa di avere certezze sulper organizzare magari un viaggio last minute. La nostra redazione ha contattato Mattia Gussoni,rologo de Il.it, per fare il punto della situazione e capireaspettarci per questo primo periodo festivo. Ail caldo farà da padrone in Italia – Notizie.comMattia Gussoni, ilè ormai alle porta.dobbiamo aspettarci dal? “Sarà un nuovoanomalo. Ci ...