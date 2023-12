Mes | Schlein | ' sceneggiata di oggi conseguenza sconfitta politica su patto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ieri il governo ha accettato un compromesso che ci riporta all'austerità pre Covid. Reinserisce i rigidi parametri su debito e deficit. Quello di ieri, che Giorgia Meloni ha accettato abbassando la testa rispetto ad un accordo di cui ha preso atto, è un accordo dannoso per l'Italia e che è molto peggiore di quello proposto dalla commissione europea. Io non vedo vincitori o vincitrici di questa vicenda, vedo che perde l'Italia perchè non è stata presente e dirimente nel negoziato". Così Ellyai cronisti. "Ladi, su cui Giorgia Meloni dovrebbe chiedere scusa all'Italia, è ladelladi ieri che non hanno avuto coraggio di ammettere.però si sono svelati, si sono smentiti da soli".