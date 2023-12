Mes | Schlein | ' mai entrato in trattativa su Patto | governo ha raccontato favola' **

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il Mes non è mairealmente nellasul, è unache hannoin Italia". Così Ellyai cronisti.

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Trovo incredibile che questo governo non abbia ancora ratificato il Mes, ne va della credibilità del nostro Paese. Il ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il voto sul Mes non si terrà giovedì ma sicuramente slitterà "al prossimo anno", mette agli atti il ministro Guido ... (liberoquotidiano)

Top e Flop, i protagonisti di giovedì 21 dicembre 2023

Bonetti ha scritto: "La relatrice di maggioranza chiede di rimandare il parere sulin attesa ... ELLYUn errore strategico, una partita giocata male, persa peggio. Peggio dello 0 - 4 ...

La maggioranza di governo si spappola un po’ sul Mes

Portata ed effetti della bocciatura del Mes alla Camera. Il corsivo di Francesco Damato ...

Mes, Schlein: Pd e M5s divisi Anche la maggioranza lo è

Roma, 21 dic. (askanews) – La differenza di linea tra Pd e M5s sul Mes non impedisce “di costruire alleanze sui territori”, come del resto le stesse divisioni non impediscono alla maggioranza di centr ...