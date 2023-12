Mes | opposizioni | no a ratifica per ' coprire' fallimento su patto | ' e Giorgetti che fa?' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Un modo per uscire dall'angolo. Un'arma di distrazione per '' un risultato non brillante suldi stabilità. Per reagire al 'pacco', come lo ribattezza Giuseppe Conte, preso in Europa con Francia e Germania che hanno chiuso l'accordo all'ultimo miglio senza l'Italia. A costo di "sbugiardare in aula" il ministro dell'Economia, Giancarlo. Nei capannelli dellein Transatlantico si spiegano così il no alladel Mes che ha spaccato la maggioranza. E' stato il no comdi Fratelli d'Italia a stupire le. Benedetto Della Vedova allarga le braccia: "Una mossa senza senso. Quando un governo ha avviato l'iter per ladi un trattato, se c'è un nuovo governo va avanti in ...