Mes | no alla ratifica Show di Conte con urla scomposte Rampelli lo rimprovera | “Eviti gli ululati” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Camera ha respinto l’autorizzazionedel Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il M5S. Forza Italia si è astenuta. Il dibattito è stato molto acceso. FdI ha rinnovato le accuse a Giuseppe. “Lei – ha detto il deputato Francesco Filini – ha firmato il Mes quando non aveva una maggioranza parlamentare a sostenerlo”. Il capo dei pentastellati l’ha buttata in caciara: “Pensate che gli italiani siano così stupidi che col voto di oggi, penso sarà un no, voi mascherate il vostro fallimento sull’immigrazione e sulla crescita? Ma che avete preso gli italiani per un popolo di stupidi?”., con toni esagitati ha attaccato ancora Giorgia Meloni: “Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa? Siete tornati non con un patto, ma con ‘pacco’ di stabilità e ...