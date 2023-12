Mes | Magi attacca il governo | “Italia in Ue messa nella stanzetta dei bambini capricciosi insieme a Orban mentre gli adulti decidono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Dopo la debacle europea sul Patto di stabilità, arriva la ridicola e autolesionista rappresaglia della maggioranza contro l’Europa sul Mes, che oggi verrà bocciato dall’, unico Paese europeo a non averlo ratificato. Un atteggiamento infantile e ricattatorio che non si addice a un Paese fondatore dell’Europa, membro del G7. Giorgia Meloni fa uscire l’dalla stanza degli, e la spedisce direttamentedeiall’Ungheria di. E questi sarebbero i patrioti? Altro che orgogliono: è una vergognana”. Lo ha detto Riccardo, segretario di +Europa, fuori da Montecitorio, nel giorno in cui la Camera dei deputati ha ...