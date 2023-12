Mes | la maggioranza boccia la ratifica ma le destre si dividono | Fi si astiene

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Camera dei deputati ha respinto ladel Mes. I voti a favore della riforma sono stati 72, quelli contrari 184 e gli astenuti sono stati 44. Viene cosìto il primo articolo del testo messo in votazione. A votare a favore sono stati Pd, +Europa, Iv e Azione, mentre si sono espressi in maniera contraria Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Astensione per Forza Italia, Noi Moderati e Alleanza Verdi-Sinistra. La, quindi, si spacca. Dopo che l’Ecofin è terminato con l’accordo sul Patto di stabilità, lanon aveva più scuse e doveva decidere sulladel Mes. E finalmente questa mattina, in commissione Bilancio alla Camera, è arrivato il parere proposto dalla relatrice di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli: un parere contrario. Che è stato poi votato a ...