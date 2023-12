Mes | la Camera boccia la ratifica No di Lega e Fratelli d' Italia | astensione di FI

Leggi su agi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - Ladice no alla riforma del Mes. L'Aula ha respinto la proposta di legge didel trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021: 72 i voti a favore, 184 i contrari, 44 gli astenuti. Si spacca la maggioranza: no did'(oltre al Mobvimento 5 stelle), si è astenuta Forza(oltre a Noi moderati e Avs). Hanno votato a favore delladel Mes Pd, Più Europa, Iv e Azione. "C'è sempre un momento in cui la propaganda va via e resta la realtà dei fatti - ha detto il leader M5s Giuseppe Conte -. Meloni ha detto che il Mes è passato col sangue deglini, senza dibattito parlamentare, col favore delle tenebre: se oggi siamo qui vuole dire ...