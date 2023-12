Mes | la Camera boccia la ratifica ma la maggioranza si spacca | votano insieme FdI e Lega | FI si astiene Pronte “nuove modifiche”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laha respinto l'autorizzazione alladel Mes e lasi. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. Come detto, il voto ha visto divise sia lache le opposizioni: hanno votato contro Fdi,e M5S mentre a favore Pd, Azione, Italia Viva, Più Europa e part

Tutto inizia alle 8,30 in commissione Bilancio alla Camera . I capigruppo di maggioranza si confrontano su quello che, in realtà, è stato già deciso ... (iltempo)

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il ... (ilgiornaleditalia)

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il ... (ilgiornaleditalia)

Leggi anche MESsinscena Conte, Salvini e Meloni, i populisti si ritrovano con l'Europa: l'Italia obbedisce a Francia e Germaniabocciato alla, maggioranza spaccata. Palazzo Chigi: 'Scelta ...Cosa succede dopo il No dellaCon il No allailtorna alle regole esistenti, quelle intervenute per sostenere i conti dell' Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro . In caso ...Vicenda Mes, la (perduta) credibilità negoziale in sede europea potrebbe generare maggiori difficoltà nei prossimi dossier economici ...Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ieri è stata una pagina negativa per l'Italia, abbiamo perso ogni credibilità a livello europeo. Meloni ci aveva spiegato che il Mes sarebbe stato uno strumento di pressio ...