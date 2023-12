Mes | la Camera boccia la ratifica dell' accordo | Barelli Fi | il governo regge | Meloni avvisata sull' astensione

Roma, 21 dicembre 2023 – L’aula della Camera , votando no all’articolo 1, ha boccia to la ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del ... (ilfaroonline)

Mes bocciato alla Camera con 184 voti contrari. Ma l'ora, per la Maggioranza , di decidere da che parte stare è scattata già in commissione alle ... (ilmessaggero)

Conte: Leoni ad Atreju e agnellini in Europa, destra torna con "pacco stabilità e decrescita"

Così Giuseppe Conte in aula allasul. "Ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini. Meloni diventa paonazza ma perchè non si scompone così anche in Europa". Fonte video:

Camera: aula anticipa stop per Natale, si torna per la manovra e poi ferie fino al 9 gennaio

Roma, 21 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha votato un piccolo anticipo della pausa natalizia dei lavori. Dopo lo stop alla ratifica del Mes è stato il capogruppo di FdI Tommaso Foti a chiedere l ...

Conte: Leoni ad Atreju e agnellini in Europa, destra torna con "pacco stabilità e decrescita"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa Siete tornati non con un patto, ma con 'paccò di stabilità e decrescita. Una decrescita infelice. Sarà un disastro pe ...