La Camera ha respinto la proposta di legge di ratifica dell'accordo di riforma del Mes. In particolare l'Assemblea ha boccia to con 184 voti ... ()

Conte: Leoni ad Atreju e agnellini in Europa, destra torna con "pacco stabilità e decrescita"

Così Giuseppe Conte in aula allasul. "Ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini. Meloni diventa paonazza ma perchè non si scompone così anche in Europa". Fonte video:

Mes, la Camera boccia la ratifica del trattato. Italia unico Paese Ue a dire «no»: cosa succede ora. Il governo: «Ora modifiche»

Mes. La Camera respinge il trattato. I voti a favore sono stati 72, 184 i contrari, 44 gli astenuti: bocciato il primo articolo del testo ( che recita: «Il Presidente della ...

Mes: la Camera boccia il trattato europeo, maggioranza divisa

con il suo capogruppo alla Camera, Davide Faraone, pronto a rincarare la dose: “Avevano parlato di politica del pacchetto. Le cose sono due, o hanno rifilato un pacco agli altri Paesi europei, o più ...