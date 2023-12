Mes | la Camera boccia la ratifica | Barelli Fi | Meloni avvisata | il governo tiene | Fonti Chigi | Interesse relativo

La Camera ha respinto la proposta di legge di ratifica dell'accordo di riforma del Mes. In particolare l'Assemblea ha boccia to con 184 voti ... ()

Conte: Leoni ad Atreju e agnellini in Europa, destra torna con "pacco stabilità e decrescita"

Così Giuseppe Conte in aula allasul. "Ad Atreju siete dei leoni. In Europa degli agnellini. Meloni diventa paonazza ma perchè non si scompone così anche in Europa". Fonte video:

Mes: Camera boccia ratifica dell’accordo. Patto di stabilità: botta e risposta Meloni-Schlein

La Camera ha respinto la proposta di legge di ratifica dell'accordo di riforma del Mes. In particolare l'Assemblea ha bocciato con 184 voti contrari, 72 favorevoli e 44 astenuti, il primo articolo del ...

Mes, la Camera respinge la ratifica del trattato

L'Aula della Camera respinge il trattato sul Mes. I voti a favore sono stati 72, 184 i contrari, 44 gli astenuti, bocciando il primo articolo del testo. Tra i favorevoli i deputati del Pd, Iv e Azione ...