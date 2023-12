Mes | Fazzolari | “Italia non ha bisogno di modifiche per salvare banche altri Stati”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sul Mes il governo “si è rimesso al voto parlamentare, il Parlamento ha deciso di votare contro la modifica dell’attuale Mes. Il Mes rimane in piedi ma non si estende il meccanismo anche al salvataggio delle grandiin difficoltà. All’questo non serve, il nostro sistema bancario è tra i più solidi d’Europa e del mondo intero e non abbiamodi modificarlo pergrandiin difficoltà di”. Così Giovanbattista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, ospite di ‘Cinque minuti’ su Rai Uno. L'”anomalia” della vicenda Mes è dovuta al fatto che “il Movimento 5 Stelle si dichiarava contrario” e “poi ha avuto Giuseppe Conte che ha votato a favore ...