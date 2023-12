Mes | Calenda | ' alla prima prova di leadership Tajani scappa a gambe levate' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Oggi è accaduto qualcosa di molto più grave rispettomancata ratifica del Mes. Oggi la Meloni ha definitivamente abbandonato la tentazione di diventare una moderna conservatrice europea per arrendersi ai piedi di Salvini. Al contempo i 5S hanno confermato ciò che sappiamo da tempo: sono populisti opportunisti, capaci di apre il Mes ma di non ratificarlo per lucrare tre voti comunardi. Allo stesso modo si regolano sulla guerra, anzi sulle guerre e sulle alleanze internazionali". Così Carlosui social. "La verità è che oggi esiste solo un campo strettissimo che potrebbe governare seriamente il paese. Ed è il campo che in UE sostiene la Commissione Ursula, composto dai grandi partiti politici europei: popolari, liberali e socialisti. Questo campo (oggi molto stretto) è quello che ...