Mercato | 35 milioni dall’Arabia e addio a sorpresa | tifosi spiazzati

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilarabo è sempre più in ascesa e potrebbe sempre più condizionare le mosse dei vari club di Serie A, soprattutto in caso di offerte irrinunciabili non solo per le società stessa, ma soprattutto per i calciatori. L’Arabia Saudita è la nuova frontiera del calcio mondiale: d’altronde, gli investimenti portati avanti dai club della Saudi Pro League sono una dimostrazione fin troppo netta di unche è destinato ancora ad allargare i propri confini. Tanti i calciatori che hanno deciso di accettare le milionarie sireneSaudita, che negli anni vuole mettersi in competizione ad armi pari con i più importanti campionati europei, che ormai devono convivere con queste nuove correnti che spirano dall’Oriente. Sicuramente idella Lazio lo sanno benissimo, considerando che nella scorsa estate è ...