Melvor Idle è ora gratis su Epic Games Store

Epic Games Store: Melvor Idle è il gioco gratis di oggi, 21 dicembre

Il nuovo gioco gratis di Epic Games Store è Melvor Idle, disponibile oggi, 21 dicembre 2023: si tratta di un gioco idle con tante abilità.

Melvor Idle is now free on the Epic Games Store for 24 hours

I t’s time for the next Christmas giveaway over at the Epic Games Store. After a trio of Destiny 2 expansions and DNF Duel, Epic has something on a smaller scale in store for December 21, 2023. You ...