Meloni festeggia gli 11 anni di Fratelli d' Italia | “Profondamente fiera”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un giorno di festa perd'. Nel 2012 Giorgia, Ignazio La Russa e Guido Crosetto fondavano il nuovo partito all'interno del centrodestra ed ora, a 12di distanza, il premierla ricorrenza, con FdI che è sempre la prima forza nei sondaggi. “11fa nascevad'. Una comunità forte, unita e solida della quale sono. Molta strada abbiamo già fatto e tanta altra ne abbiamo ancora davanti a noi. E la percorreremo, come sempre, per la cosa che amiamo di più, che è questa Nazione. Per queglini che sperano in un'migliore, per tutti, anche per quelli che non ci hanno votato, perfino per quelli che ci detestano. ...