Meloni ancora malata | a rischio la trasferta in Libano Sui social festeggia FdI | “Undici anni | tanta strada…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giorgia, tanto da vedersi costretta a saltare domani la premiazione del Comitato Olimpico Nazionale con il ‘Collare d’oro’ di setdue atleti, tra questi anche Jk Sinner e ‘Gimbo’ Tamberi, solo per citare qualche nome. In dubbio anche la missione in, che avrebbe dovuto raggiungere il 23 dicembre per portare gli auguri del governo italiano ai nostri militari impegnati nella missione Unifil.gli 11di FdI “11fa nasceva Fratelli d’Italia. Una comunità forte, unita e solida della quale sono profondamente fiera. Molta strada abbiamo già fatto ealtra ne abbiamodavanti a noi. E la percorreremo, come sempre, per ...