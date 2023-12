Mega-bunker da 270 milioni di dollari su quest' isola | 2024 | cosa sa Mark Zuckerberg?

Natale in casa Zuckerberg, sotto l'albero un Paradiso top secret in costruzione alle Hawaii

... unite da un tunnel sotterraneo collegato anche a undi 5mila metri quadrati. Tra le ... Ora però l'inchiesta di Wired solleva altri pesanti interrogativi : sulcantiere del patron di Meta, ...

È vero, Zuckerberg sta costruendo una mega villa a prova di apocalisse

Molti miliardari si stanno preparando alla fine del mondo, con bunker e rifugi di lusso. Uno di questi è Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, che ha speso 250 milioni di euro per costruire… Leggi ...

Mark Zuckerberg’s controversial £212 million Hawai’i compound includes reports of vast underground bunker

Included in the plans for Koolau Ranch in Hawai'i are two mega-mansions, 11 treehouses connected by bridges, and a massive underground bunker, an investigation by Wired has revealed. Plans obtained by ...