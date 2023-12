Mediobanca | piano di azionariato diffuso “ONE SHARE” | alta adesione dei dipendenti

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si è conclusa con successo la campagna di adesioni a One, primodie coinvestimento rivolto al personale dipendente del Gruppo. Il programma, che prevede la possibilità di investire in azionisu base volontaria e a condizioni agevolate, ha registrato l’del 28% del personale in perimetro, dato di successo rispetto a recenti analoghi piani lanciati nel settore finanziario. L’iniziativa, approvata in occasione dell’ultima Assemblea degli Azionisti, è coerente con la volontà didi rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo rendendo tutto il personale protagonista nel raggiungimento degli obiettivi delStrategico “One Brand One Culture” e nella creazione di ...