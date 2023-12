(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'ex centrocampista della Roma non sarebbe contento del rendimento della squadra e della mancanza di una scuola internazionale per i suoi figli

Matic insoddisfatto del Rennes: potrebbe lasciare il club

Per quanto riguarda la vita fuori dal campo,voleva iscrivere i figli (che non parlano francese) ad una scuola internazionale, che però non è presente a Rennes. Il serbo ha disputato fino ad ...

L'ex centrocampista della Roma non sarebbe contento del rendimento della squadra e della mancanza di una scuola internazionale per i suoi figli ...