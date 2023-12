MasterChef Italia | anticipazioni terza e quarta puntata | si compone la Masterclass

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giovedì 21 dicembreriaccende le sue luci eladi quest’anno: si mostra finalmente il giudice ombra e anche la prima mystery box sarà imprevedibile Con undici grembiuli bianchi già assegnati, sono nove i posti dellaancora da occupare: a, nei due nuovi episodi attesi per giovedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW, si completa la fase delle selezioni con gli ultimi Live Cooking di stagione: nuovi cuochi amatoriali si presenteranno per la prima volta davanti ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (qui la conferenza stampa di presentazione) con la speranza di poter conquistare l’unanimità di sì e con essa l’ambitissimo grembiule bianco con su cucito il proprio ...