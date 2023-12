Masterchef 13 | seconda puntata oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

Dopo aver rotto il ghiaccio settimana scorsa, torna, il cooking show più famoso della televisione. Giunto all'edizione numero 13, sarà trasmesso stasera, giovedì 21 dicembre, alle ore 21:15 contv su Sky Uno (108), oltre che insu Sky Go e NOW. Proseguono i Live Cooking, in cui gli aspiranti chef proveranno a strappare almeno due sì dai temuti giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al termine di questi, sarà il momento dello Stress Test, in cui finalmente verrà svelata l'identità del misterioso "giudice ombra". Una volta finita anche questa parte, scopriremo allora i 20 concorrenti che prenderanno parte al cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: tra loro si nasconde anche il 13°italiano.