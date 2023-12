Mario Sechi | a questa Europa serve un nuovo inizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'Italia ha dato il via libera alPatto di Stabilità, Giorgia Meloni saluta il «compromesso di buon senso», per Giancarlo Giorgetti «l'Italia ha ottenuto molto». Ci sono ottimi motivi per dirlo, perché i tempi di riduzione del debito sono più sostenibili e sugli investimenti abbiamo buone carte da giocare. Nessun dramma, nessun boato, un lavoro ben fatto. Il negoziato si è svolto secondo le regole della diplomazia, nessuna sorpresa: l'Ecofin è prima di tutto una scuola di realismo, i ministri sanno fin dove possono arrivare e quando è il momento di chiudere la partita perché si rischia di perdere quel poco o tanto che si è guadagnato. L'Unione europea volta pagina rispetto alla sospensione delle regole (e anche della realtà) dettata dall'emergenza pandemica, dà un segnale di fiducia e stabilità ai mercati finanziari, a chi compra e vende il debito sovrano, ...