Maria Giovanna Ruo | I bimbi stranieri non sono pericoli ambulanti Il riconoscimento facciale è discriminatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La misura è prevista dall’accordo sui migranti tra Commissione, Consiglio e Parlamento. Intervista alla presidente della scuola di Alta formazione specialistica sui diritti dei minori: "Vi è la presunzione che dai 6 anni in su questi bambini abbiano in sé una pericolosità. Non è accettabile"