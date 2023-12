Mare Group assume in Campania | Cerchiamo profili con competenze tecnologiche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023), azienda presente sul mercato sia italiano sia internazionale, che lavora con le grandi imprese per creare nuove tecnologie e le rende accessibili alle pmi con progetti di innovazione personalizzati, ricerca oltre 60specializzati per le sedi di Lazio e. La maggior parte delle assunzioni interessa la città di Salerno. Si ricercano, nel dettaglio, circa 50 figure per il branddigital (software developer, software engineer, data analyst, ict specialist, 3d modeler) e 10 per il brandindustrial (process engineer, logistic engineer, embedded systems engineer), oltre a dueper il brand Mocrea (digital strategist e social media manager). Le sedi interessate sono: Roma, Napoli, Pomigliano d’Arco (Napoli), Salerno e Benevento. E’ ...