Manovra, Sironi (M5s): 'Dalla destra zero euro all'ambiente ma buttano 12 miliardi nel Ponte sullo Stretto'

Elena, senatrice del M5s, intervenendo in discussione generale sulla legge di Bilancio ha ribadito le critiche dell'opposizione sulla totale assenza di coperture e finanziamenti per l'ambiente e la ...

Manovra, Conte “Non c’è una misura per le imprese”

ROMA (ITALPRESS) - Giorgia Meloni "ha fatto due leggi di bilancio: non c'è una misura per gli investimenti e per le imprese". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a "Dimar ...

Manovra 2024: fuori tutti gli emendamenti sul gioco, attesa per il riordino in Cdm

La commissione Bilancio del Senato ha concluso l’esame di tutti gli emendamenti alla Manovra: respinti o inammissibili tutti quelli ad argomento gioco. Il settore ora concentra lo sguardo sul riordino ...