Manovra | il governo mette la fiducia al Senato Borghi Lega sulle mance | “Quello che non passa da una parte passa dall’altra e peggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilcon il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto lasul maxi-emendamento alla legge di bilancio al. Il voto è atteso per venerdì mattina: poi il testo, che nelle ultime settimane ha visto più volte rinviato l’approdo in Aula, passerà alla Camera. Dove è destinato ad essere votato in extremis, tra Natale e Capodanno. Nonostante ilMeloni puntasse inizialmente a vararla con largo anticipo, a metà dicembre. Promessa non mantenuta così come quella della “inemendabilità” del testo, che con gli emendamenti dei relatori ha in realtà imbarcato una marea dia cui si sono aggiunte quelle di maggioranza messe in fila nelle scorse ore dal Pd. Lo ha ammesso senza mezzi termini ilre dellaClaudio ...