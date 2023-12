Manfredi | “Stadio Maradona? Invito De Laurentiis ad un colloquio”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gaetano, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni:“E’ stato presentato un progetto nel 2016 che però va aggiornato, il nuovodeve avere i requisiti per ospitare le competizioni internazionali. Napoli deve avere unodi dimensioni internazionali,il presidente Dead un, ma sono sicuro che lo avremo”. Spalletti? “E’ stato un momento molto bello concedergli la cittadinanza onoraria, è rimasto colpito dall’amore della città e della tifoseria. Il mister sarà vicino alla città con altre iniziative, stiamo lavorando insieme”. Dobbiamo tanto al Napoli calcio “Perché ci ha donato tanto e adesso bisogna stare ...

