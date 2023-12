Manfredi | «Stadio? Il progetto del 2016 va aggiornato | invito De Laurentiis a un colloquio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il sindaco di Napoli Gaetanoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delloMaradona: «E’ stato presentato unnelche però va, il nuovodeve avere i requisiti per ospitare le competizioni internazionali. Napoli deve avere unodi dimensioni internazionali,il presidente Dead un, ma sono sicuro che lo avremo». Sulla città: «Stiamo cercando di potenziare al massimo il trasporto pubblico, così che si possano lasciare le macchine nel perimetro della città e ci si possa muovere con i mezzi. Dobbiamo limitare l’uso della macchina in città. La funicolare di Chiaia potrebbe riaprire in Estate, a gennaio arriverà una grande gru per ...