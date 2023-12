Macron difende Gérard Depardieu | “Contro di lui una caccia all’uomo | è innocente fino a prova contraria”

(Di giovedì 21 dicembre 2023): “di lui una” Il presidente della Francia Emmanuel, l’attore accusato di molestie sessuali e protagonista di un’inchiesta tv in cui pronuncia battute sessiste e volgari persino su una bambina di dieci anni. “Sono un grande ammiratore di, attore immenso che rende orgogliosa la Francia” ha dichiaratoin una conferenza stampa. Dopo la messa in onda dell’inchiesta, infatti, la ministra della Cultura Rima Abdul Malak, che si era detta “profondamente scioccata” da “dichiarazioni estremamente gravi, di una violenza terribile e ...

Francia, Macron difende legge migranti ma il paese è spaccato

Peralcune disposizioni della legge sui migranti 'anche se non piacciono, non giustificano il blocco di tutto'. La Francia ha 'un problema di immigrazione' ma non è 'sopraffatta', dice. Il ...

Macron difende Gérard Depardieu: “Contro di lui una caccia all’uomo”

Il presidente della Francia Emmanuel Macron difende Gérard Depardieu, l’attore accusato di molestie sessuali e protagonista di un’inchiesta tv in cui pronuncia battute sessiste e volgari persino su ...

Caso Ferragni, Donatella Versace la difende: «Lei e Fedez esempio per l'Italia». Poi l'attacco a Selvaggia Lucarelli

Continua l'Affaire Ferragni. Dopo le critiche degli ultimi giorni per la vicenda delle vendite del pandoro Balocco e la conseguente multa di un milione di euro all'influencer più famosa d'Italia, sono ...