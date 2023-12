Macron difende Depardieu dalle accuse di abusi | «Genio dell’arte | contro di lui una caccia all’uomo» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il presidente francese Emmanuelha preso le difese di Gérard, la star del cinema francese nell’occhio del ciclone per una serie di denunce di presunte molestie sessuali da parte di diverse attrici. «Se c’è una cosa che non sopporto, sono le cacce l’uomo», ha dettointerrogato sul tema dai giornalisti di France 5. Di più, il capo dell’Eliseo ha detto di essere «un grande ammiratore di, un attore straordinario, unche rende fiera la Francia» e ha tenuto a ribadire come «si può accusare qualcuno, la gente ne può discutere, ma esiste la presunzione d’innocenza:deve potersire come chiunque altro e continuare a lavorare e a creare». L’attore è sotto processo con l’accusa di stupro dal 2020 ...