M5S | Ciampi | “Dumping | buona notizia l’individuazione del contratto Aiop Aris”

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il consigliere regionale M5S Vincenzo: “Continueremo a vigilare a tutela dei lavoratori del comparto” “Apprendiamo con grande piacere che la Commissione tecnica incaricata dalla Regione Campania abbia individuato comepiù vantaggioso quello, contro ilper il personale sanitario del comparto privato”. Così ha commetato la scelta delcontro ilper il personale sanitario del comparto privato, il Consigliere Regionale M5S per la Campania Vincenzo. “Lo scorso anno – prosegue l’esponente 5 Stelle nel Consiglio Regionale della Campania – come Movimento 5 Stelle avevamo presentato un emendamento a mia prima firma, non approvato, che anticipava tale ...