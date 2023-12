“L’Uovo di Virgilio” Le storie di un viaggio itinerante tra miti e leggende di Napoli come dono natalizio ai lettori

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è un paesaggio dell'anima che non smette di riservare sorprese. Ma, soprattutto, è uno straordinario incubatore di". Così Vittorio Del Tufo, caporedattore del quotidiano "Il Mattino" e tra gli scrittori italiani più apprezzati nel settore dello storytelling culturale, presenta "L'Uovo di. Le", il volume che lo storico quotidiano fondato nel 1892 ada Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao darà in omaggio ai suoisabato 23 dicembre in tutte le edicole della Campania e della città di Roma. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.