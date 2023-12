L’Unione Europea dà ragione alla Superlega | cosa cambia nel calcio?

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Corte si è espressa e a breve darà tutte le motivazioni, è una sentenza chequal, ma non è radicale La Cortestravolge il. Ma fino a un certo punto. I giudici della Comunitàhanno rilevato che Uefa (e anche Fifa che dovrà adeguarsi) hanno troppo potere e violano il diritto del. Un’associazione quasi dittatoriale a livello sportivo si intende che non esiste in nessuna parte del mondo, soprattutto a livelli commerciali e industriali così alti, qual è ormai il. Il simobolo dell’Uefa che da oggi conta un po’ meno nel(Ansa Notizie.com)La decisione in attesa delle motivazioni: “Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche ...