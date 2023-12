“Luna di miele finita” | è successo a Castel Volturno | riguarda Mazzarri e i calciatori

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023)vs Napoli. Il retroscena rivelato dall’edizione odierna del quotidiano non fa altro che gettare benzina sul fuoco nell’ambiente azzurro. Napoli non è di certo alle prese con il periodo più idilliaco della propria storia, bastonato definitivamente dallo 0-4 incassato in casa contro il Frosinone. Gli azzurri dovranno necessariamente lasciarsi alle spalle tutto ciò già dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma, prevista alle ore 20.45 del 23 dicembre. Un incontro, questo, alla quale gli azzurri si affacceranno si con i ritrovati Zielinski ed Anguissa, ma anche con qualche scintilla di troppo scoccata nello spogliatoio. A riportarla, il Corriere dello Sport.contro la squadra, le ultime sul Napoli Il ritorno di Waltersulla panchina del Napoli è stato alquanto emblematico, quasi quanto la sue dichiarazioni nel ...