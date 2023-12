Lui le fa la proposta di matrimonio e lei si schianta dalla scogliera | il sospetto “sull’anello”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dramma in Turchia, dove lo scorso luglio una donna si èta su unadopo aver ricevuto ladidal suo fidanzato. A distanza di sei mesi, la testimonianza dell’uomo non è stata ritenuta credibile ed è stato arrestato. A inchiodarlo è un dettaglio legato agli anelli di fidanzamento.Leggi anche: Terribile schianto, Federico muore a soli 22 anni I soccorsi recuperano il corpo di Yesim DemirLadie poi il vuoto e la morte di Yesim Nizamettin Gursu, 42 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte della sua ex compagna, la 39enne Yesim Demir. Il 6 luglio 2023, i due si erano appartati in una località marina costeggiata da rocce a picco sul mare. Nella cornice romantica e sensuale di Capo Polente, a ...