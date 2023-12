Lui la ospita a casa e lei lo deruba | denunciata 24enne del sud pontino

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Nella serata del 19 dicembre a Lenola, i Carabinieri della locale Stazione identificavano e denunciavano in stato di libertà per il reato di furto in abitazione, una ragazza di 24 anni residente proprio a Lenola. Secondo quanto ricostruito, mentre era ospite adi una persona, approfittando del fatto che il padrone distesse dormendo dopo aver assunto psicofarmaci, si impossessava di euro 700 in contanti custoditi nella tasca dei suoi pantaloni, di quattro telefoni cellulari ed alcuni generi alimentari. La refurtiva ammonta a circa euro 1.000,00.