Incidente in viale Luporini, si costituisce un 56enne

- Undi nazionalità romena si è costituito in Questura, qualificandosi come la persona alla guida dell'auto che domenica ha investito un 47enne in viale Luporini a. La persona ...

Scivola e muore sulle Alpi Apuane durante un'escursione: ferito gravemente l'uomo con la 56enne professoressa

... a confine fra le province die Massa Carrara, si sarebbe verificato l'incidente. Lo riporta ... Laoriginaria di Villa Collemandina, nel Lucchese, era docente del liceo musicale Passaglia ...

Rimane schiacciato tra camion e parete, grave incidente sul lavoro a Borgo a Mozzano

Lucca, 21 dicembre 2023 – Grave incidente sul lavoro. È accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, in un’autofficina di via Lodovica a Borgo a Mozzano .

Lucca: 56enne schiacciato contro il muro da un camion nella sua azienda a Borgo a Mozzano. Gravissimo

