L' outift di capodanno in tutte le sue sfumature di stile

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La fine del 2023 si avvicina e questo vuol dire che la selezione dell'outfit perè sempre più imminente. Nonostante questo sia un periodo pieno di festività e di relative mise, come quella da indossare a Natale, se prenderete parte a una festa per la chiusura dell'anno – quindi se siete tra i fortunati che hanno già una risposta all'annosa domanda “cosa fai a?” ormai divenuta un meme – la scelta di cosa mettere potrebbe essere al centro dei vostri pensieri. Le opzioni sono innumerevoli e adatte alle differenti personalità: c'è chi opterà per un abito, potendo spaziare tra proposte classiche, magari puntando su un colore più deciso, o chi vorrà brillare con un completo decorato o di glitter; chi si concentrerà solo su dettagli e ricami di cristalli e paillettes e ancora chi opterà per una camicia d'impatto. Partendo dalle sfilate, ...