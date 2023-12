Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 21 dicembre 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 78 (162) 18 (117) 52 (102) 12 (88) 28 (86) Cagliari: 69 (65) 32 (64) 79 (53) 55 (50) 16 (49) Firenze: 29 (65) 52 (61) 64 (56) 31 (54) 82 (50) Genova: 6 (108) 16 (57) 73 (52) 72 (52) 14 (51) Milano: 58 (104) 1 (82) 51 (73) 89 (57) 72 (50) Napoli: 60 (78) 47 (72) 59 (63) 40 (62) 33 (52) Palermo: 27 (134) 53 (123) 69 (76) 47 (71) 17 (69) Roma: 89 (87) 7 (76) 72 (59) 50 (56) 9 (55) Torino: 53 (121) 77 ...

Pubblicato il 19 dicembre , 2023 (Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del Superenalotto per il concorso oggi , 19 dicembre 2023. Nessun ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del Superenalotto per il concorso oggi , 19 dicembre 2023. Nessun 6. centrato invece un ‘5+1’ da ... ()

Mentre il 2023 volge al termine, SuperEnalotto SuperStar annuncia il suo “evento” di fine anno: NEW YEAR’S SHOW, un momento straordinario che segna ... (tpi)

Lotto , 10e Lotto e SuperEna Lotto : le Estrazioni di oggi giovedì 21 dicembre 2023 , in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto con ... (europa.today)

Lotto , 10e Lotto e SuperEna Lotto : le Estrazioni di oggi giovedì 21 dicembre 2023 , in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto con ... (europa.today)

Estrazioni del Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto oggi giovedì 21 dicembre 2023 : numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Questa sera, ... (tpi)

Solstizio d'Inverno 2023, quando cade il giorno più corto dell'anno

... raccolti 2.410 alla serata Telethon Ultime notizie Zerottonove GdF Salerno, sequestrati oltre 500 articoli pirotecnici: denunciati i responsabili 21 Dicembre Estrazioni del, del...

SuperEnalotto SuperStar presenta “NEW YEAR’S SHOW”: iniziativa speciale con 900 premi da 10.000 euro

Mentre il 2023 volge al termine, SuperEnalotto SuperStar annuncia il suo “evento” di fine anno: NEW YEAR’S SHOW, un momento straordinario che segna anche la storia del gioco perchè mette in palio per ...

La nuova sneaker della Lotto Una scarpa da tennis fatta con gli scarti delle mele e la gomma delle palline

TREVIGNANO (TREVISO) - Dalle palline da tennis riciclate e dagli scarti della lavorazione delle mele nasce la nuova sneaker della Lotto. Alla 105esima edizione di Pitti Immagine Uomo in programma ...