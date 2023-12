L' ospedale delle bambole cura i ricordi delle nonne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nell'della bambola come per magia puff - torni bambino. Innocente, sognatore, curioso, ma anche meravigliosamente cinico e quando ti trovi di fronte una testa appesa, un corpo senza braccia, due occhi “sfusi”, non pensi a un film horror di Dario Argento come farebbe un qualsiasi adulto senza fantasia, ma immagini quanto tornerà bella quella creatura una volta aggiustata. Anzi, guarita. Benvenuti a “& balocchi”, piccola bottega di restauro di giochi d'epoca a due passi dal cuore di Milano (via Donizetti, 2), dove si viaggia nel tempo e - come viene spiegato sul sito internet - «si vende nostalgia». È qui che Elfriede Buhler, 73 anni, originaria della Svizzera tedesca, ridà vita a pupazzi malmessi e ringiovanisce vecchi bambolotti dimenticati da tempo in soffitta: tutti lavori manuali, certosini, realizzati con...