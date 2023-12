(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un team dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nelle ultime settimane ha fornito prodottiagli ospedali nel nord della Striscia di Gaza , non ha visto segnali che il movimento ...

L'Oms smentisce Israele: 'Non ci sono prove che Hamas utilizzi i centri medici'

'Non abbiamo visto nulla di simile e non possiamo verificare se gli ospedali vengono utilizzati solo come centri medici', ha risposto giovedì a Ginevra il portavoce dell'nei territori palestinesi ...

L'Oms smentisce Israele: "Non ci sono prove che Hamas utilizzi i centri medici"

L'Oms smentisce Israele: "Non ci sono prove che Hamas utilizzi i centri medici" Un team dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nelle ultime settimane ha fornito prodotti medici agli ...

Covid, la variante Jn.1 e quel particolare che terrorizza gli scienziati

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato la variante di Sars-CoV-2 JN.1 come ‘variante di interesse’ ...