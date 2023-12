Lo stupratore di Anzio aveva colpito anche alla Garbatella | violentata un’altra donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma. La Polizia di Stato, a seguito di approfondite indagini, coordinate dProcura della Repubblica di Roma, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, nei confronti di un 32enne nigeriano gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e rapina. La Polizia di Stato di Roma, con il coordinamento dProcura della Repubblica, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico di un 32enne nigeriano gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e rapina, perpetrate il 30 settembre 2022 nei confronti di unain zona. Le indagini della Squadra Mobile capitolina, iniziate nell’immediatezza dei fatti e condotte senza soluzione di continuità, hanno avuto una svolta significativa ...