Lo stupratore di Anzio aveva colpito anche alla Garbatella | violentata un’altra donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’uomo che nel maggio scorso ha violentato brutalmente una 18enne sul litorale romano, precisamente ad, in precedenza avrebbe stuprato. I fatti a Roma,, nel settembre del 2022. E’ questa la conclusione a cui sono arrivati gli investigatori della Polizia di Stato chiamati a far luce su un grave episodio accaduto ormai più di un anno fa.fine però il cerchio delle indagini si è stretto su un 32enne nigeriano non nuovo alle cronache essendo stato arrestato nel luglio scorso con l’accusa di aver violentato una giovane ad. E adesso a lui è stato dunque attribuito questo secondo episodio, molto simile, da quanto si apprende, ai fatti avvenuti nel comune neroniano. Per l’uomo dunque, ai già gravi capi ...