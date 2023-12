Lo Sportello di sera si chiude già

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Barbara Palombelli Lodisi. Dopo appena tre giorni, Mediaset ha sentenziato la fine dell’esperimento che ha visto il court show approdare nella fascia prele di Rete 4 in vista dell’arrivo di Bianca Berlinguer alla conduzione dell’access, a partire dall’8 gennaio 2024. Gli ascolti sono stati flop e addirittura calanti: ieri 298.000 spettatori e l’1.6% di share (lunedì 2.2%, martedì 1.9%) per Lodi Forum, iniziato alle 19.51 e preceduto da Tempesta D’Amore a quota 398.000 spettatori (2.4%). Va specificato che il cambiamento di palinsesto è stato attuato in pochi giorni, in fretta e furia, senza informare a sufficienza il pubblico e soprattutto con delle repliche che venivano spezzate. Se si fa un cambiamento così radicale, bisognerebbe attuarlo nel migliore dei ...