Lo skate sta benissimo eppure è in crisi Un paradosso spiegabilissimo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Quando qualcuno sul finire degli anni Quaranta in California smontò le rotelle dai pattini e le attaccò a una tavola di legno difficilmente avrebbe potuto immaginare che la sua creazione si sarebbe trasformata in una moda globale e in uno sport seguitissimo. Chi sia stato a inventarsi il primonon è dato a sapersi. Di ipotesi ce ne sono a iosa e pure di millantatori. Chiunque sia stato ha fatto un errore: non l’ha brevettato. E dunque non è diventato ricchissimo. Dei 145 milioni di dollari che loboard ha generato nel 2022 non ha preso nemmeno qualche bruscolino. In Europa loè arrivato verso gli anni Settanta. Ha avuto il primo boom nei primi anni Ottanta, grazie al cinema e agli sceneggiati tv americani. Ha avuto il secondo boom tra la fine dei Novanta e l’inizio dei Duemila grazie al videogioco Tony Hawk’s Pro ...