Livorno | scuola cancella il Natale E fa auguri di “felice inverno” Divampa la polemica

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Unalivorneseil. E sostituisce glidella festa con un "".la. Insorge il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali e Commissario Provinciale Provincia di

Orientando 2023, presentato il salone virtuale per l'orientamento verso le superiori

Prende il via per il quarto anno consecutivo Orientando, il salone virtuale ideato dalla Provincia di, in collaborazione con Provincia di ...

Dal 28 dicembre al 6 gennaio a Lecce "Kids. Festival del teatro per le nuove generazioni"

... la Compagnia Dimitri/Canessa e l'associazione Pilar Ternera dicon L'orso felice (... Gran finale sabato 6 gennaio alle 19:30 alle Manifatture Knos con Circus cabaret a cura di CirKnos "...

Natale cancellato in una scuola a Livorno La dirigente scolastica smentisce: “Falso, si continua a festeggiarlo”

Un acceso dibattito si è sviluppato a Livorno, con il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, che ha sollevato una questione controversa riguardante le celebrazioni natalizie in ...

Il Camerino Calcio entra nelle scuole, braccialetti biancorossi per tutti

2' di lettura 21/12/2023 - Nei giorni scorsi, in occasione delle festività natalizie, l’Asd Camerino Calcio, ha incontrato i bambini e i ragazzini delle scuole elementari, medie e quelli più piccoli p ...