LIVE Valencia-Virtus Bologna | Eurolega basket in DIRETTA | trasferta in Spagna per continuare il sogno

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Olympiacos – La presentazione diBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 16a giornata di2023-2024. Alla Fonteta dilasarà impegnata in una sfida complicata, se non altro per il luogo che riveste notoriamente crismi importanti di calore. Giorno importante per il, che è a quota 8-7 in classifica, al settimo posto, e cerca di aggiungere un tassello per la lotta verso i playoff, molto ben avviata soprattutto al fine di evitare di rimanere nell’incagliamento del play-in che può risultare ...